Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

Десет души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

10 души са ранени за последното денонощие. Снимка: Pixabay

Десет души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали са девет. 

В София са регистрирани 33 леки катастрофи и една тежка. Загинали няма, ранен е един човек. 

От началото на месеца са станали 142 катастрофи с 15 загинали и 177 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 142, загиналите са 15, а ранените 177. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с двама повече  загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

