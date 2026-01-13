Десет души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали са девет.

В София са регистрирани 33 леки катастрофи и една тежка. Загинали няма, ранен е един човек.

От началото на месеца са станали 142 катастрофи с 15 загинали и 177 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 142, загиналите са 15, а ранените 177. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.