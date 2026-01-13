Димитър Ганев: До две седмици ще разберем дали Румен Радев прави партия

Трябва да мислим кога ще са предсроните избори. Датата, която се спомена - 29 март, ми се струва оптимистична. Зависи от един факт - дали ще има партийна инициатива на президента Румен Радев. Ще получим отговор на този въпрос до две седмици. Това каза социологът Димитър Ганев по Би Ти Ви. Първан Симеонов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Политическата тема коментира и колегата му Първан Симеонов. Според него 29 март едва ли е най-удобната дата за избори, защото тогава ще се сменя часа. После идва Великден, ваканции и затова друг вариант е 19 април.

"В момента чакаме да видим "скача ли Радев". Има известна логика да остави всички с мисълта, че няма да е този път. Може да не го направи. Докат това не го знаем, няма какво да обмисляме", каза още Първан Симеонов.

Според Димитър Ганев може много хора да гласуват за партия на Радев, защото ще припознаят новата формация и ще имат повече доверие в нея.