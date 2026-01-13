ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22078677 www.24chasa.bg

Андрей Райчев: Ако Румен Радев назначи служебен кабинет няма да се включи в изборите

4592
Андрей Райчев СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

 При масова гласуване купеният вот не играе роля. Това заяви Андрей Райчев пред Нова тв. Според него ако Румен Радев тръгне да назначава служебен кабинет няма да се включи в изборите. 

"Имаше един милион левоцентристи, над милион центристи и половин милион десни. В зависимост от баланса, получавахме крайния резултат. Сега не е така - нещо липсва. Последната стъпка на Румен Радев е след връщането на третия мандат и преди назначаването на служебен премиер - ако тогава не слезе от президентския пост, няма да го направи. Световната геополитика е много възпалена, а България е малка страна и трябва да направим стратегия, така че някой успешно да кара влака. В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините", коментира Райчев.

Румяна Коларова заяви, че е ясно, че се търси някаква промяна и въпросът е дали ще видим смяна на действащите парти. За нея е ясно, че всички, които очакват президентът да се включи в изборите търсят смяна на действащите лица. Тя смята, че ако Радев се яви на изборите той ще вземе голяма част от гласовете на ПП-ДБ.

" При фрагментирана политическа система като нашата, един субект нищо не решава. Ситуацията, която не се определя от външните обстоятелствата, а от съотношението на силите в парламента, това трябва да се промени. Начинът на действие следва да се промени", заяви тя.

Георги Лозанов заяви, че не е важно дали Румен Радев ще участва във вота. Той вярва, че така или иначе някой ще изиграе ролята на българския Орбан. 

Андрей Райчев СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново