Андрей Райчев: Ако Румен Радев назначи служебен кабинет няма да се включи в изборите

При масова гласуване купеният вот не играе роля. Това заяви Андрей Райчев пред Нова тв. Според него ако Румен Радев тръгне да назначава служебен кабинет няма да се включи в изборите.

"Имаше един милион левоцентристи, над милион центристи и половин милион десни. В зависимост от баланса, получавахме крайния резултат. Сега не е така - нещо липсва. Последната стъпка на Румен Радев е след връщането на третия мандат и преди назначаването на служебен премиер - ако тогава не слезе от президентския пост, няма да го направи. Световната геополитика е много възпалена, а България е малка страна и трябва да направим стратегия, така че някой успешно да кара влака. В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините", коментира Райчев.

Румяна Коларова заяви, че е ясно, че се търси някаква промяна и въпросът е дали ще видим смяна на действащите парти. За нея е ясно, че всички, които очакват президентът да се включи в изборите търсят смяна на действащите лица. Тя смята, че ако Радев се яви на изборите той ще вземе голяма част от гласовете на ПП-ДБ.

" При фрагментирана политическа система като нашата, един субект нищо не решава. Ситуацията, която не се определя от външните обстоятелствата, а от съотношението на силите в парламента, това трябва да се промени. Начинът на действие следва да се промени", заяви тя.

Георги Лозанов заяви, че не е важно дали Румен Радев ще участва във вота. Той вярва, че така или иначе някой ще изиграе ролята на българския Орбан.