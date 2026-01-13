Пожар горя в къща в Свищов вследствие на неправилно ползване на отоплителни уреди

Огнеборци изгасиха пожар в мазе на къща в Свищов и предотвратиха опожаряването на жилищната сграда, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) във Велико Търново.
Сигналът за пожара е получен в 15:54 ч. вчера. На място, на ул. „Георги Раковски“ е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от районната служба в Свищов, пише БТА.
От дирекцията посочват, че причина за инцидента е неправилно ползване на отоплителни уреди.
При пожара са опушени стени и тавани, и е унищожена вратата на помещението.
БТА припомня, че пожар горя в апартамент в Свищов вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди и през ноември.