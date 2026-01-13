ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22078755 www.24chasa.bg

Пожар горя в къща в Свищов вследствие на неправилно ползване на отоплителни уреди

2452
Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Огнеборци изгасиха пожар в мазе на къща в Свищов и предотвратиха опожаряването на жилищната сграда, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) във Велико Търново.

Сигналът за пожара е получен в 15:54 ч. вчера. На място, на ул. „Георги Раковски“ е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от районната служба в Свищов, пише БТА.

От дирекцията посочват, че причина за инцидента е неправилно ползване на отоплителни уреди. 

При пожара са опушени стени и тавани, и е унищожена вратата на помещението.

БТА припомня, че пожар горя в апартамент в Свищов вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди и през ноември.

Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново