25-годишен правел шумни ремонти, докато уж е под домашен арест

Във Велико Търново задържаха мъж, нарушил мярката си за неотклонение и държал в себе си наркотични вещества.

В понеделник следобед полицаите били повикани за силен шум от ремонтни дейности. Установен е 25-годишен местен жител, който е нарушил мярката си за неотклонение «домашен арест», съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Той е отведен в полицейското управление. При извършена проверка в него е намерен и иззет около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.