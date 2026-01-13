2 случая на агресия за по-малко от 2 часа край Разград - младеж извади нож на брат си, друг преби майка си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

2 случая на агресия са станали за по-малко от 2 часа в Разградско, съобщиха от полицията.

Първият случай е от 12 януари в село Дряновец. Около 19 часа 18-годишен младеж в явно нетрезво състояние отправял закани за убийство и насочил нож към 22-годишния си брат в дома им. Пристигналият на място полицейски екип иззел ножа и задържал извършителя.

Вторият случай е станал час и половина по-късно в Разград. 30-годишен криминално проявен и осъждан мъж е нападнал с удари 52-годишната си майка, с която живеят заедно. Той е задържан.

И по двата случая са започнати досъдебни производства.