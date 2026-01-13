ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

Намериха тялото на 63-годишен в река в Бранковец след издирване

Откриха тялото на 63-годишен мъж в Бранковска река СНИМКА: Аделина Ангелова (Снимката е илюстративна)

Откриха тялото на 63-годишен мъж в Бранковска река, съобщиха от полицията.

На 12 януари кметският наместник на село Бранковци сигнализирал в районното управление в Кула, че 63-годишен местен жител е в неизвестност от 10 януари. В хода на издирването, в ранния следобед, безжизненото тяло на мъжа било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река.

Разследващите не са констатирали следи от насилие. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Видин.

По случая е образувано досъдебно производство.

