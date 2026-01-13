Хванаха китайци с контрабандни вейпове на софийското летище (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Контрабандни електронни цигари, устройства и течности без бандерол, както пълнители и батерии за тях, задържаха митническите служители на Митнически пункт Летище София, съобщиха от Агенция "Митници". Открити са още и рекламни ключодържатели на популярна марка за е-цигари. СНИМКА: Агенция "Митници"

На 12 януари митническите инспектори на митническия пункт на Летище София извършили проверка на двама пътници, пристигащи с полет от Турция за България. Пътниците, които са граждани на Китайската народна република, преминали през „зелен коридор" и били селектирани за щателна митническа проверка на багажа. СНИМКА: Агенция "Митници"

В хода на проверката в багажа на единия от пътниците митническите служители открили общо 169 контрабандни електронни цигари тип „вейп", устройства и течности без бандерол, както и пълнители и батерии за тях. СНИМКА: Агенция "Митници"

Открити са още 1350 рекламни ключодържатели със словно и фигуративно изображение на популярна марка електронни цигари.

Стоките са задържани. На нарушителите са съставени актове.