С факелно шествие и благотворителен спектакъл Свищов отбелязва 163 г. от раждането на Алеко

Дима Максимова

Алеко Константинов

Свищов отбелязва тържествено 163 г. от рождението на Алеко Константинов. Факелно шествие ще премине в 17.15 ч.  от родната къща на Алеко до Градската градина, където се издига паметник на Щастливеца. 

По традиция там ще има общоградско поклонение и ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност от неговите съграждани.

В 18 ч.  в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" започва Тържествено честване на годишнината. Ще бъде връчена и наградата на лауреата в Международния конкурс за къс хумористичен разказ „Алеко". 

Вечерта ще завърши с представлението на Великотърновския театър "Бай Ганьо Европейски" по мотиви от творби на Алеко Константинов. 

Средствата от билети за музикалната комедия ще послужат за честване на 100-годишнината от откриването на Градския исторически музей в Свищов, посочват от общината.

Поредица прояви са включени в Алековите дни през януари в Свищов. По-рано днес  в Художествената галерия „Николай Павлович" ще бъде представен сборник с избрани творби от Петър Борсуков-Бор – майстор на карикатурата и сатиричната журналистика. Ще бъде открита и Ретроспективна изложба „90 години от рождението на Петър Борсуков"от Регионална библиотека „П. Р. Славейков" – В. Търново. 

Изложбата  „Алеко и неговите връстници" представя не само творческата, но и обществената фигура на Алеко, заобиколен от имена като проф. Иван Шишманов, Цветан Радославов, Стоян Бешков и др. Тя бе открита в понеделник в къща музей "Алеко Константинов"

Алеко Константинов

