Пожар, тръгнал от цигара, изпепели къща в Стара Загора

Къща изгоря напълно след пожар снощи в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Оттам допълват, че инцидентът е станал снощи малко след 22:00 часа. Местопроизшествието е посетено от служители на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението" и от полицейски служители. Установено е, че пожарът е възникнал в къща, обитавана от 52-годишен мъж. По първоначални данни именно той е причинил пожара от незагасена цигара, която е пушил.

От пламъците е засегната съседна къща, собственост на 50-годишен мъж, като е обгоряла външна изолация на стена и част от покривната конструкция, както и външно тяло на климатик. Няма пострадали хора.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. 52-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.