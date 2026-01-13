ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама, ограбили къща в къща в София и ударили обитателя й с дърво

Софийска районна прокуратура задържа двама обвиняеми за грабеж, при който е използвана сила и заплаха, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Към наказателна отговорност са привлечени двама мъже на 39 и на 43 години за грабеж, при който е използвана сила и заплаха.

Според доказателствата на 06 януари около 16:30 часа в къща в ж.к. „Обеля" в столицата, обвиняемите Ц.Б. и М.Ц. са отнели портфейл с пари, лични документи и банкови карти, както и спортни обувки от къщата на В.Н.

Те са използвали сила и заплаха – нанесли са на мъжа множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото, повалили са го на пода на стаята и продължили да го ритат. Обвиняемите са го удряли и с дърво, предназначено за огрев, в главата и тялото, единият го стискал силно за гушата  и му казал многократно: „Ще те убия".

По случая се води досъдебно производство, а обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемите.

