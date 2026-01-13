Изслушват кандидатите за европейски прокурор на 14 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 14 януари (сряда) в сградата на Висшия съдебен съвет на улица "Екзарх Йосиф" 12 ще се състои публичното изслушване на седмината допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България. Изслушването, което ще се проведе в заседателната зала на ВСС, ще започне в 9 часа.

Допуснатите кандидати са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов. Трима от тях са настоящи делегирани европрокурори – Димитър Беличев, Светлана Шопова и Михаела Райдовска. Ивайло Илиев е помощник на българския представител в Евроюст, Пламен Петков е зам.-шеф на СРП, Десислава Пиронева е бившият зам.-главен прокурор, а Бойко Атанасов - следовател.

Европейските прокурори имат шестгодишен мандат. Мандатът на настоящия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г.