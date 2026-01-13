ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22079699 www.24chasa.bg

Изслушват кандидатите за европейски прокурор на 14 януари

1992
ВСС

На 14 януари (сряда) в сградата на Висшия съдебен съвет на улица "Екзарх Йосиф" 12 ще се състои публичното изслушване на седмината допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България. Изслушването, което ще се проведе в заседателната зала на ВСС, ще започне в 9 часа.

Допуснатите кандидати са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов. Трима от тях са настоящи делегирани европрокурори – Димитър Беличев, Светлана Шопова и Михаела Райдовска. Ивайло Илиев е помощник на българския представител в Евроюст, Пламен Петков е зам.-шеф на СРП, Десислава Пиронева е бившият зам.-главен прокурор, а Бойко Атанасов - следовател.

Европейските прокурори имат шестгодишен мандат. Мандатът на настоящия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г.

ВСС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново