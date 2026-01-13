Мъж открадна дебитната карта на 87-годишен и изтегли 2 хил. лв. от нея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Апаш е задигнал и източил дебитната карта на възрастен мъж от монтанско село след домова кражба, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Кражбата е извършена на 6 януари. Тогава е подаден сигнал в участък Брусарци към Районно управление-Лом. На полицейските служители е съобщено, че за периода от 23 декември до 4 януари неизвестен извършител е проникнал в къщата на 87-годишен мъж във Василовци и е задигнал дебитната му карта.

По случая е заведена преписка за извършено престъпление по член 194, ал.1 от Наказателния кодекс.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е 51-годишен жител на същото село.

Лицето е разпитано за извършеното престъпление. Дебитната карта е намерена, като е установено, че от нея е изтеглена сума от 2000 лева. Тя е върната на собственика.

Работата по случая продължава районното управление в Лом.