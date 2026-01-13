Търговец от Асеновград отърва глоба от 3000 лв. за стоки менте

В Патентното ведомство допуснали куп грешки в наказателното постановление

Търговец от Асеновград, в чийто магазин са засечени дрехи и чанти менте, отърва наложената му от Патентното ведомство глоба от 3000 лв. заради куп грешки. Проверката в търговския обект е извършена на 6 декември 2023 г. и там са открити стоки, обозначени с марки като "Guess" и "Replay", без да има документи за платени права за използването им.

Прокуратурата образувала досъдебно производство по случая, прекратено на 10 януари м. г. с мотива, че нарушението е маловажно - общата стойност на стоките е малко над 8500 лв. След това е наложена паричната санкция, обжалвана пред Районния съд в Асеновград. Наказателното постановление е отменено, защото е издадено след изтичането на давността, отделно датата на нарушението е сгрешена - изписана е като като 6 декември 2025 г. - ден, който още не бил настъпил към момента на санкционирането.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив.