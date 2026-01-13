Борисов: Няма кой да плати на 100 хил. души да протестират, но се знаеше, че ще има провокатори (Видео)

Големите антиправителствени протести през декември не са били платени, обясни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, но се е знае, че зад тях има и финансиране, понеже се е очаквало да има провокатори и размирици. Това обясни днес Борисов, след като вчера каза, че "контрабандисти и дедесари са финансирали протестите".

"Вчера казах, че протестите са платени. Не уточних и това е моя грешка. Много пъти се изказах за протестите, автентичността на хората, които не харесваха част от нашето управление. Дори казах, че ми свършиха златна работа. Навремето в "Симеоново" бяхме три факултета - Държавна сигурност, народна милиция и противопожарна охрана. Колегите от ДС учеха, че за да направиш компромат, трябва да е такъв, че като го прочетеш, сам да се отвратиш от това, което пише за теб. Или да се послужиш с добреподбрани истини и като сложиш лъжите, те да изглеждат автентично. Вчера те избухнаха, вероятно подразнени, че им бяха припомнили комунистическото минало. И все едно Борисов е казал, че протестите са били платени. Няма кой да плати 100 хил. души - безспорно, но се хванаха за думата и се възбудиха. Те забравиха, че те самите предупреждаваха, че ще има провокатори, сенчести босове се показваха на видеата, лихварски заложни къщи, хванаха хора с пари. Аз никога нямаше да се съглася да се самосвалим - защото в залата имахме над 100 депутата, но казах, че е имало такива групи. Казах го за хората, които все още гласуват за тях, защото за съжаление има такива. Те умеят да преиначават", каза Борисов. Той допусна, че "десетки хиляди" са отишли там по своя воля и им се извини за думите си от вчера.

Организатори на протестите през декември бяха ПП-ДБ, които се разгневиха на вчерашните му думи за финансирането на протестите. Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев отговори на думите му: "Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами".

От миналата седмица Борисов обикаля из страната и провежда срещи с кметовете си, за да ги подготви за предстоящата изборна кампания. Присъстват и някои от министрите. Първо отиде във Враца и се видя с кметовете от Северозападна България, вчера в София заседава с тези от Югозапада, а днес е в Стара Загора, където е събрал хората си от Бургас, Сливен, Пловдив, Хасково. Присъстват и министрите на енергетиката Жечо Станков и на образованието Красимир Вълчев, избрани за депутати съответно от Бургас и Стара Загора.

"В момента ние сме единствената държава, в която хората се разхождат нощем по улиците, носят си часовниците, защото в Европа не може да носиш скъп часовник. Нашите богати хора, бизнесмени, като си дойдат в България, тогава си слагат часовниците, не във Франция и Италия, там са грабежи. България в момента е най-сигурното и спокойно място", каза още лидерът на ГЕРБ. Той не уточни за кого говори, но вчера социалните мрежи завряха с въпроса с какъв часовник президентът Румен Радев е бил на връчването на първия мандат. Някои дори изчислиха, че е струвал над 15 хил. евро. "24 часа" обаче провери и установи друга цена - 518 долара.

"София дори не ми се коментира. Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, но аз считам, че трябва да стои до край, за да се вижда от софиянци, а и от другите градове, какво значи да управляват ПП-ДБ, защото те искат цялата власт. Искат същият боклукчарник да направят и от другите градове. Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ. Всеки ден софиянци да разбират за какво са гласували", каза Борисов, след като сутринта председателят на ДПС Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев. Миналата седмица същото направи и лидерът на ИТН Слави Трифонов заради кризата с боклука.