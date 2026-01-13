Станислав Балабанов: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци, заяви Балабанов, цитиран от БТА.