ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22081447 www.24chasa.bg

Станислав Балабанов: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства

3800
СТАНИСЛАВ БАЛАБАНОВ

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци, заяви Балабанов, цитиран от БТА.

СТАНИСЛАВ БАЛАБАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново