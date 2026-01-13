ДПС подаде сигнали до две министерства, РИОСВ и РЗИ заради боклука в София

Сигнали до четири институции са подали от ДПС заради кризата с бокука в София- Движението са се обърнали до министерството на екологията и на здравеопазването, както и до шефовете на РИОСВ София - Ирена Петкова и на РЗИ - София Данчо Пенчев. ДПС са поискали строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза.

"Недопустимо е в съвременна държава, държавните институции да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци. Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвърчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бъдат изтрити с обещания. Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората. Настояваме, изискваме и ще продължаваме ежедневно да изискваме от името на всички граждани на София да приложите цялата строгост на закона и да защитите здравето, живота и жизнената среда на жителите на столицата на България", пише в сигнала.

Сутринта лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев именно заради кризата с боклука. Същото направи миналата седмица и председателят на ИТН Слави Трифонов. Преди малко пък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че иска Терзиев да стои до края на мандата си, за да се види какво е да управляват ПП-ДБ.

"Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема", пишат още от ДПС.