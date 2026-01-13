ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Няма да пълнят снаряди и противотанкови мини с ТНТ в село Хотница

Дима Максимова

РИОСВ уважи отрицателните становища на кметовете на Велико Търново и Хотница

В търновското село Хотница няма да се изгражда нова линия за пълнене на снаряди, гранати и противотанкови мини с лят тротил, а съществуващата производствена база няма да се разширява.
Инвестиционното намерение предизвика остри реакции, недоволство и притеснения сред жителите на с. Хотница. Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов подкрепи активната позиция и исканията на хората.
Панов и кметът на Хотница Десислав Йорданов внесоха в РИОСВ отрицателни становища относно инвестицията. В подкрепа на Хотница се присъединиха и жители на селата Русаля, Дичин, Самоводене и Беляковец.
В резултат Регионалната инспекция по околната среда и водите прекрати процедурата по оценка на въздействие върху околната среда, a инвеститорът оттегли намерението си за разширяване на производството.

