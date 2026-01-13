Елитът на ВВС изпрати ген. Димитър Цветков, за когото самолетите бяха неговият свят, а небето - съдба (Снимки, видео)

Сериозен, взискателен, умееше да ръководи, без да унижава, бяха най-честите думи на стотиците присъстващи на поклонението в Пловдив

Летци, много летци - бивши и настоящи, изпълниха централния траурен парк на Пловдив, за да изпратят своя бивш колега, командир, боен другар и приятел ген. Димитър Цветков. Отдавна това място не е виждало толкова хора на погребение - доказателство, че се сбогуват с уважаван човек.

Авионженери, техници, военни служители, близки и роднини в продължение на повече от час отдаваха почит на пилота, който посвети живота си на бойната ни авиация.

Ген. Димитър Цветков почина на 9 януари на 76 години. Той е първокласен военен летец, командвал е 19-и авиационен полк в Граф Игнатиево, а след това корпус "Тактическа авиация" в Пловдив. Бил е зам.-командващ на ВВС, военен аташе на страната ни в Москва, зам.-кмет на Пловдив през 2007 г. и зам.-председател на Общинския съвет от 2011 - 2015 г. Командирите на авиобазите Крумово и Граф Игнатиево Димитър Павлов, Методи Орлов (отляво надясно) и бившият шеф на Генщаба ген. Михо Михов застанаха най-отпред да отдадат почит на ген. Димитър Цветков. Снимка: Радко Паунов

"Той посвети живота си на защитата на въздушния суверенитет на страната ни. Винаги спокоен и уверен, възпитаваше с личния си пример", гласеше възпоменателният адрес на президента и върховен главнокомандващ Румен Радев.

Всеки от присъстващите разказваше свои впечатления за Димитър Цветков. "Беше всеотдаен. В последните години, когато випускът ни се събираше, той бе от най-активните. Много се гордея, че написа книгата "Съдби в третото измерение", каза пред "24 часа" бившият шеф на Генщаба и съвипускник на Цветков ген. Михо Михов.

Да кажат последно сбогом на своя колега и боен другар, дойдоха генералите Иван Парапунов, Симеон Симеонов, Любен Лозанов. Командирът на авиобаза Граф Игнатиево Методи Орлов също сведе глава пред саркофага на Димитър Цветков, както и колегата му от авиобаза Крумово бригаден генерал Димитър Павлов. Съпругата на ген. Цветков Пенка Цветкова (седнала) и дъщеря им Светлана са съкрушени от загубата. Снимка: Радко Паунов

"Хората ще забравят какво си казал и направил, но никога няма да забравят как си ги накарал да се чувстват. Ген. Цветков умееше щедро да дава от себе си на младите пилоти", отбеляза подп. Надежда Топурова.

Силен характер, сериозен, взискателен, но и човечен, бяха най-честите думи, произнасяни от присъстващите.

"Днес се прощаваме не просто с генерал, а с човек с огромно сърце и чувство за дълг. Самолетите бяха неговият свят, а небето - неговата съдба. Умееше да ръководи, но без да унижава и да губи от човечността си. Доказателство за това се стотиците дошли да го изпратят", отбеляза дъщерята на ген. Цветков Светлана.

Той беше съпроводен в последния му път с военен церемониал. Командирът на ВВС ген. Николай Русев изпрати венец и съболезнование до семейството.