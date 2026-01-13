ЦИК отхвърли искането за публична проверка на машините за гласуване

С 12 гласа "против" и 2 гласа "за", Централната избирателна комисия отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, комисията да организира публична проверка на машините за гласуване, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации за сигурността на вота с устройствата, съобщи БНР.

Писмото докладва членът на комисията Любомир Георгиев.

"Пишат двамата народни представители, че при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани", обясни той.

Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но това бе отхвърлено с 12 гласа.

Красимир Ципов мотивира отказа си така: "Председателите на политическа партия "Да, България" не посочват абсолютно никаква процедура, не посочват в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това".

Елка Стоянова - също член на комисията, обясни, че гласува "против" не защото не разбира, че искането за проверка на машините се прави с цел да се внесе спокойствие сред избирателите.

И посочи друга причина: "Считам, че Централната избирателна комисия първо и последно се придържа към правомощията, разписани в Изборния кодекс. Не виждам причина, процедура или правно основание, на което ние да предприемаме действия в тази посока, поради което гласувах "против"".