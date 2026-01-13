Бившият депутат Иван Димов вдигал кръвно, получил задух и бил стресиран в ареста в Австрия (Обзор)

Той осъди на първа инстанция солидарно апелативния съд в Пловдив и прокуратурата за 280 хил. лева

Апелативният съд в Пловдив и прокуратурата солидарно трябва да платят 280 000 лева обезщетение на настоящия адвокат Иван Димов, който през 2023 г. беше задържан и екстрадиран по искане на Австрия. Там той е разследван за пране на 170 хил. евро, но впоследствие оправдан.

От години Димов е адвокат, но преди това беше е член на Висшия съдебен съвет, през 90-те години на миналия век е депутат от СДС, също така е оглавявал окръжния съд в Сливен, бил е и военен съдия.

Той е задържан на 3 февруари 2023 г. на път за Сливен в района на Раковски по искане на Австрия, където е издадена Европейска заповед за арест. Първо Окръжният съд в Пловдив го оставя в ареста, но след това апелативните съдии заменят мярката му с домашен арест. След това отново окръжният съд отказа да го предаде на властите в Австрия, но апелативният отмени решението им и на 28 март 2023 г. той е конвоиран там. Престоява в австрийски арест до 10 май 2023 г., когато мярката му за неотклонение е изменена в домашен арест. На 27 юни 2023 г. е оправдан, като присъдата е влязла в сила.

Димов завежда дело у нас по Закона за отговорността на държавата и претендира за обезщетение в размер на 300 хил. лева. Решението на съдия Богдана Желявска от Софийския градски съд е обявено на 29 декември м.г. като то не е окончателно.

По делото е разпитана съпругата на Димов. Тя разказва, че в пловдивския затвор той престоял около седмица, след това го преместили в ареста на столичния бул. "Г. М. Димитров" за една - две нощи, където дори не позволили да му предаде яке. Нямал елементарни неща за обличане или застилане на леглото. Жена му обяснила още, че съпругът й е уважаван юрист – съдия, председател на окръжен съд, бил е депутат, член на ВСС, на арбитраж. Понастоящем е адвокат, който се бори за кариерата си.

В затвора в Австрия той престоял 45 дни, а там връзката с него била изключително трудна - налагало се жена му да пътува дотам, процедурата била сложна - изисквало се разрешение от прокурор за свиждане. Според съпругата му Димов първоначално се чувствал объркан, стресиран и притеснен. Дълго време криели от майка му, която била на 85 г. случилото се, защото се притеснявали. Междувременно Димов започнал да вдига кръвно, получил задух - най-вероятно от хапчетата, които пиел. Няколко пъти го водили на лекар от затвора, защото се чувствал зле. Синът им, който завършил през 2023 г., не можал да получи подкрепа от баща си за кандидатстване. Дъщеря им, по това време тийнейджърка, се затворила и не искала да излиза пет месеца от стаята си, става ясно от съдебното решение.

Според съда българските съдебни органи са приложили по отношение на Димов мярката „задържане под стража" формално и автоматично, без реална преценка на индивидуалните обстоятелства на лицето и без обсъждане на възможността за по - лека мярка. "Този извод се потвърждава от факта, че 45 дни след предаването компетентният съд на издаващата държава е изменил мярката за неотклонение, като е приел, че не са налице основания за задържане. Това, само по себе си, според практиката на ЕСПЧ е индиция, че задържането още от самото начало е било лишено от необходимата обоснованост", посочва съдия Богдана Желявска.

Решението не е окончателно.