Създаден е координационен център за еврото в област Добрич

Дияна Райнова

1884
Банкноти евро. СНИМКА: Pixabay

„Създава се областен координационен център за еврото. Издал съм заповед за това. Първото му заседание ще е в петък", съобщи областният управител на Добрич Живко Желязков. В центъра ще участват кметове на общини в област Добрич, представители на Комисията за защита на потребителите, НАП, „Български пощи", Областната дирекция на МВР и др. Председател ще бъде областният управител, заместник – секретарят на областната администрация.

„Сигнали и жалби за установени от граждани нередности при въвеждането на еврото да се подават към кметовете на населените места, които ще предават веднага в областния център за проверка. Този път е най-кратък, тъй като сигналите са от различен характер", каза още областният управител. „Присъствал съм онлайн на заседанията на Националния център за еврото, запознат съм с основните направления в работата", посочи Желязков.Може да се подават всякакви сигнали, тъй като има специфични проблеми в различните населени места.

„Вече получихме спешно запитване – дали има увеличение на цената на храната в столовете в училищата. След бърза проверка, според подадената информация, няма поскъпване на храната за ученици", добави Желязков.



