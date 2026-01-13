10 мита за машинното гласуване - факти срещу манипулации

Един призрак броди из страната винаги когато дойде време за избори. Машините за гласуване за пореден път са превърнати в универсалното плашило, с което цял куп политически играчи и герои на статуквото сеят страх, несигурност и заблуди, че изборите ще бъде подменени, фалшифицирани или просто невъзможни. Общият фронт срещу машинното гласуване не е случаен - пропагандата цели да циментира хартиения вот и всичките му производни шашми, които Конституционният съд описа най-детайлно в своето решение. Обществото получи цял каталог от изборни престъпления, които и след решението на съда останаха ненаказани. В следващите редове ще разнищим един по един митовете против машините, които остават фундамент за провеждането на честни и демократични избори в България.

1. Машините не фалшифицират, а съвсем коректно отчитат подадения глас. Опитът показва, че машините елиминират човешките грешки, допускани неволно или умишлено при преброяването на хартиените бюлетини. По този начин се избягва компрометирането на бюлетина чрез надраскване, което би я направило невалидна. Истината е, че при 100% машинно гласуване броят на невалидните бюлетини е сведен до нула. При машинния вот няма тъмна стаичка, в която някой може да снима бюлетината си, за да я покаже после на продавача на гласове и да си получи парите. Така машинното гласуване на практика ограничава безпроблемното купуване на гласове.

2. Добавянето на гласове в полза на някоя политическа сила става много по-трудно, до степен на невъзможност, за представителите на секционните избирателни комисии. Ако някой все пак си позволи злоупотреба и надписване на гласове за партия или коалиция, то престъплението му би било лесно проследимо. На практика, машините премахват риска от реализация на схеми като тази в Гърмен през 2024-а година, когато репортаж на БНТ улови фразата “На Краси му трябват 300 гласа за осмицата!” Ако допуснем, че във всяка една от 12 000 изборни секции из цяла България има по един Краси, който преследва точна квота гласове за определена партия, то няма как да преувеличим ролята на машините като гарант за честността на вота.

3. Машините не са сложно, невъзможно или компрометирано средство за гласуване, а точно обратното. Вотът с машина е по-бърз и лесен, отколкото с хартия - особено за хора с увреждания. Освен това, резултатите от изборите с машини са налични много по-бързо, отколкото при гласуването с хартия, чието преброяване отнема в пъти повече време. При машинен вот резултатите стават ясни още в изборната нощ, без да е необходимо да се чака до следващата сутрин. Само по себе си това повишава доверието в и легитимността на изборния процес.

4. Това, че в Западна Европа на много малко места се гласува с машини не е аргумент срещу машините. Развитите западни демокрации нямат проблемите, които ние имаме - безогледно купуване на гласове, чадъри от МВР и прокуратурата, неграмотни или компрометирани секционни комисии, масови грешки и недействителни бюлетини. Именно затова посочването на западноевропейските държави като пример не е адекватно. Все пак, в Белгия се ползват същите машини и там доверието към тях е налице. А често цитираното решение на германския конституционен съд е свързано с машини, които не са принтирали контролни разписки - дефицит, който е коригиран при нашия изборен процес.

5. Не, Божо не пипа кодовете на машините. Това е тема, с която се спекулира изключително много и то основно от хора, лишени от познания какво изобщо представлява въпросният код. Всъщност, кодът на машините е достъпен за всяка една политическа партия или коалиция, както и за всички наблюдатели, регистрирали се за изборите. На практика всеки оторизиран политически представител или наблюдател може да отиде и да провери какво точно правят машините. И никой, който има достъп до този изходен код, не може да направи нищо с него, тъй като изграждането на софтуера може да се прави единствено с ключ на ЦИК. Трябва да се каже и нещо важно - ние предложихме на ЦИК да организира публично тестване на машините, като предостави всичко необходимо (машини, код, флашки) на всеки, който иска да опита да хакне машините. ЦИК отхвърли това искане, което щеше да обезоръжи всички спекулиращи с темата.

6. Няма “ала-бала” с машините. Нито в контекста на записа, изтекъл от Националния съвет на “Продължаваме промяната”, нито в контекста на президентските избори във Венецуела през 2024-а година - измами с машинното гласуване просто не са правени. Всъщност, покрай скорошните събития в южноамериканската страна и зачестилите мантри за машините “мадуровки” е важно да уточним, че именно благодарение на машините за гласуване във Венецуела е разкрита подмяната на изборните резултати в полза на Николас Мадуро. Тогава стотици хиляди доброволци се мобилизират като изборни наблюдатели, разделят се в общо 58 000 групи и се сдобиват с 85% от копията на машинните изборни протоколи с резултати от над 30 000 секции в страната. По този начин благодарение на машините и доброволците е установено, че официално обявеният резултат - 51.95% за Николас Мадуро срещу 43.18% за Едмундо Гонзалес - всъщност е фалшифициран, а реалният резултат на база огромната извадка е 67% за Гонзалес и едва 30% за Мадуро. Според оценка на ООН и реномирания американски “Картър Център” машините за гласуване във венецуелските избори са изиграли ключова роля и са определени като “отлична, надеждна и напълно сигурна” система за вот.

7. Машинното гласуване не е партийна поръчка, а волята на стотици хиляди протестиращи в цяла България за честни и свободни избори. Освен оставката на кабинета “Желязков”, масовите протести из десетки български градове поискаха провеждането на честен и демократичен предсрочен вот. Затова и отново предложихме 100% машинно гласуване, което ще включва контролно броене. Как точно функционира то? Машината изважда разписка и след това тя се преброява отново от хора в достатъчно на брой секции - по този начин се гарантира, че машините няма да дадат отклонение на резултата, независимо от ширещите се конспирации.

8. Изборите не се контролират от някакви външни фирми, а от Централната избирателна комисия, в която всяка политическа партия има свой представител. Крайно манипулативни са спекулациите, че частни лица и компании ръководят изборния процес. Отново - само и единствено ЦИК държи ключовете и контролира какво се слага на машините. Дори някой да има физически достъп до дадена машина, той не може да направи абсолютно нищо с нея без съдействие от ЦИК.

9. Не, кодът на Смартматик не е финансиран от USAID с цел фалшифициране на избори, както твърди Илон Мъск. Много бърза проверка показва, че USAID са финансирали с петстотин хиляди долара използването на машини на местните избори в Босна и Херцеговина. Парите обаче не са за такива машини, а за оптични скенери, каквито предлагат от ДПС и ИТН. Техните пропагандатори би трябвало да внимават с твърденията на Мъск, тъй като те не са в полза на началниците и спонсорите им, а и отделно "Смартматик" заведе дело за милиарди срещу медии и съратници на Тръмп за твърденията им.

10. Обсесията, че машините са враг номер 1 на избирателната система не помага, а вреди на демокрацията. Съвсем наскоро президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю, че съжалява, задето не е изпратил Националната гвардия да изземе машините от четири щата след загубата му от Джо Байдън на изборите през 2020-а година. Без да влизам в твърде задълбочена задочна реторика с Тръмп, все пак е важно да уточня, че дори собствените му адвокати отхвърлят идеята за изземване на машините като незаконна. Казусът отново стигна до съд, след като Dominion Voting Systems, която оперира машините, заведе дело за $1.6 млрд. срещу Fox News Channel заради публикации, че машините са манипулирали изборите. След като съдът отреди, че нито едно от отправените твърдения на медията не отговаря на истината, Fox Corporation постигна споразумение с Dominion Voting Systems и се принуди да заплати $787.5 млн. обезщетение.

В крайна сметка ролята и приложението на машините в изборите по света и у нас не подкопават демокрацията, а подсилват устоите ѝ. В България 100%-овото машинно гласуване ще означава 100% чист резултат, близо 100% ограничение на възможностите за изборни манипулации и 100% санитарен кордон срещу силите на статуквото.