Вижте какво решава правителството в оставка утре

1. Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2024 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2006 г.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за одобряване присъединяването на Република България към Инициативата на EC GOVSATCOM и създаването на Компетентен орган (CGA) в рамките на Министерството на иновациите и растежа.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

5. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Български пощи" ЕАД - София.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

6. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Български пощи" ЕАД - София.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

7. Проект на Решение за обявяване на части от имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването им.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за обявяване на части от имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването им.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на генерален консул на Република България в гр. Ниш, Република Сърбия.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на генерален консул на Република България в гр. Битоля, Република Северна Македония.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за приемане на Доклад за одобряване на резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси", проведено на 16 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин – София", участък Видин-Медковец от Проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец" в землищата на гр. Брусарци, с. Княжева махала и с. Дъбова махала, община Брусарци, област Монтана.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на финансите

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на община Иваново, област Русе, за нуждите на Регионалния исторически музей - Русе.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за одобряване участието на „Български енергиен холдинг" ЕАД в реализацията на проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на Република България, чрез придобиване на дял от 10 на сто от правата и задълженията по разрешението и договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта, и за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и частично прехвърлени съгласно Решение № 121 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 391 на Министерския съвет от 2020 г., Решение № 53 на Министерския съвет от 2022 г., Решение № 394 на Министерския съвет от 2024 г. и Решение № 83 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на енергетиката

16. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - баластра (пясък и чакъл), от находище „Луда Яна", община Панагюрище и община Стрелча, област Пазарджик, сключен на 11 юни 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „ЕЛШИЦА- 99" АД - София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 29 октомври 2019 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката

17. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие", проведено на 9 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на правосъдието

18. Проект на Решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на пострадалите от природни бедствия през 2026 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

19. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет.

Внася: министърът на труда и социалната политика

20. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 11 и 12 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните

21. Проект на Решение за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот - публична държавна собственост, в полза на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски" ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

22. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 16 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на околната среда и водите