Националният фолклорен конкурс „Дунавски славеи" ще се проведе за 18-и път в Русе

На 7 и 8 март в Доходното здание ще се проведе 18-ото издание Националният фолклорен конкурс „Дунавски славеи". Културната проява се организира от Община Русе и Общинския детски център за култура и изкуство и дава възможност на талантливи деца и младежи от цялата страна да покажат своя талант и любовта си към българския фолклор. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Участниците ще бъдат разпределени в четири раздела:

- народно пеене - индивидуални изпълнители;

- инструменталисти - индивидуални изпълнители;

- камерни вокални и инструментални групи;

- хорови състави, оркестри и ансамбли.

Конкурсът „Дунавски славеи" е включен в Националния календар на Министерството на културата, а вече девета година присъства и в Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Това дава възможност индивидуални изпълнители от III възрастова група (VIII-XII клас), класирани на I, II и III място да бъдат стимулирани с 12-месечна стипендия. Децата от II възрастова група (V-VII клас), класирани на I, II и III място, съгласно програмата могат да кандидатстват пред Министерството на културата за получаване на целева финансова помощ за посещаване на майсторски клас.

Председател на професионалното жури отново ще бъде проф. акад. Милчо Василев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Като член на журито ще бъде и обичаната народна певица Калинка Вълчева. Освен в оценяването на участниците, тя ще зарадва публиката със свои изпълнения по време на гала-концерта за награждаване на отличените изпълнители.

Всички участници ще получат диплом за участие, а на отличените млади таланти ще бъдат връчени медали, плакети и грамоти.

Заявки за участие се приемат до 2 февруари на адрес гр Русе, п.к. 7005, ул. "Околчица" 9 за 18-ти фолклорен конкурс "Дунавски славеи". Информация за конкурса може да бъде получена и на тел 082/84 54 71.

Събитието e с вход свободен.