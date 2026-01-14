Песен на гръцки в памет на сина си записа бащата на убития в Мадан Костадин, открит захвърлен в река

Кабаджов-старши обвинява "приятел" на момчето си, който при бруталното сбиване преди два месеца го оставил сам срещу 16 души и избягал

Всеки с вина за тази смърт ще нoси отговорност независимо дали към момента е в ареста, или е на свобода, каза окръжният прокурор на Смолян Недко Симов

Песен и видеоклип записа бащата на убития Костадин Кабаджов от Мадан и ги публикува в социалните мрежи и в платформата YouTube. Композицията е на гръцки език и се казва "Сине мой", замислена е от Костадин Кабаджов-старши като личен поклон и израз на мъката от загубата.

На 26 ноември миналата година

23-годишният Костадин загина при брутално масово сбиване в покрайнините на миньорския град

Според разследването конфликтът започва около месец преди убийството – Кабаджов и още един мъж от Мадан търсили контакт в социалните мрежи и приложения за съобщения с 20-годишно момиче от област Смолян. Тя отказва общуване, но въпреки това получава настойчиви съобщения. Убитият Костадин Кабаджов

Приятелят й - 22-годишният Шабан от района на Кърджали, се свързва по телефона с Костадин Кабаджов, за да го предупреди да спре. Разговорът прераства в остър скандал, а Кабаджов-младши го предизвикал да дойде в града, за да "изяснят отношенията си". Шабан и Костадин тренирали бойни изкуства и решават да си премерят силите в реален сблъсък.

Разследването установява, че и двете страни отиват на срещата подготвени. Кабаджов е с двама свои близки, въоръжени с газови пистолети и халосни патрони. От другата страна 22-годишният приятел на момичето пристига от Кърджали с група свои приятели. Побоят върху Костадин продължава край ската към реката. Той

изпада в безпомощно състояние, но е бит и след това

Опитва се да се изправи, губи контрол над тялото си и пада в реката, където по-късно е намерен мъртъв.

След това групата от Кърджали си тръгва, но е заловена от полицията край село Бял извор, община Ардино, в микробус "Мерцедес Спринтер" – осем мъже на възраст между 21 и 32 г. Един от тях е дал положителна проба за кокаин при направен тест за употреба на наркотици.

Бащата Костадин Кабаджов е записал песента с Nikos Band Live, Nikos Merachtsakis и Rania Tsaramanidou. Тя е кавър на Gie mou ("Сине мой") на популярния през 60-те и 70-те години гръцки певец Стаматис Кокотас. Записът е гледан от хиляди, а коментарите са стотици.

Братята Байрям и Неим Мехмед в Апелативния съд в Пловдив СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ Преди да започне самото изпълнение на гръцки,

Кабаджов прави тежко изказване, в което разкрива своята версия

за събитията от 26 ноември. Заявява, че записва тази песен в памет на сина си, когото е обичал безкрайно и който ще остане в сърцето му до последния удар. Бащата разказва, че Костадин е загинал заради свой "приятел", който го е оставил сам срещу 16 души и е избягал.

В обръщението си бащата сочи и конкретно лице – Венци от град Мадан, наричан Феликс. Той обвинява именно него за това, че синът му е в гроба, а други са в ареста, призовавайки всички да запомнят името на този, който според него е подстрекател на конфликта.

"Той загина заради един негов приятел, който дори не заслужава да се изплюеш срещу него. Остави го самичък да се бие срещу 16 човека и избяга като най-големия боклук. Който се опитва да ухажва жените в социалните мрежи. Жени, обръщам се към вас. Ако си падате и харесвате плазмодии и червеи, Феликс от Мадан, на име Венци, е вашият човек."

В песента, която пее бащата на Костадин, се показва неизмеримата болка на един родител. В превод от гръцки думите звучат като молитва и вик за помощ: Сине мой, за мъката ми помисли! Върни се вкъщи! Раната ти да измия! Как ме боли! Има хора жестоки, детето ми! Господари са търговците на война и се смеят, когато се стичат сълзите ни!

Тези изрази, изпети от бащата, придават характер на обвинение

на изпълнението срещу жестокостта, довела до нелепата смърт на 23-годишния младеж.

Фамилията има бизнес в Мадан. Притежава хотел и бензиностанция.

Венци, за когото става дума в записаното изявление преди песента на Кабаджов-старши, не е сред обвиняемите. Убийството е извършено в покрайнините на Мадан на изхода към Златоград СНИМКИ: АВТОРЪТ

"Родителите на Костадин Кабаджов са конституирани като пострадали. Имат право да изразят своята мъка по начин, какъвто те изберат. Ако намерим полезни сведения за някаква вина, ще бъде подведен под отговорност. Засега за нас обвинените са обявени публично и са известни на обществото", каза окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

За случилото се в Мадан са разпитани общо 20 свидетели, а събраните доказателства са над 700 страници,

добави прокурор Симов. Прокуратурата чака окончателните заключения на назначените над 20 експертизи, за да подготви обвинителния акт и да го внесе в съда.

Към момента трима мъже от област Кърджали са привлечени като обвиняеми за умишлено убийство и са с мярка "задържане под стража" - Шабан Мехмед и братята Байрям и Неим Мехмед.

Около седмица в ареста бе и четвърти обвиняем – Дениз Мюмюн. Апелативният съд в Пловдив го освободи, тъй като не е открил доказателства за негово участие в побоя, и разпореди той да бъде освободен без мярка за неотклонение. Останалите трима арестувани остават зад решетките. Магистратите посочиха, че дори да се докаже, че са действали при условията на неизбежна отбрана, пак се налага да са задържани.

"Всеки с вина за смъртта на Кабаджов ще си понесе отговорността независимо дали към момента е в ареста, или е на свобода", каза окръжният прокурор.

Още след убийството и последвалите арести прокурор Симов предупреди за риска от саморазправа след такова престъпление.

"Били сме свидетели на много случаи, когато близки и роднини на починалите търсят възмездие не по законов ред. Призовавам всички да търсят само закона и органите на реда", заяви Симов.

Прокурорът отправи и по-общ апел към младите хора: "Неовладяната агресия убива буквално. Мотивът тук е спор за жена и неправилни представи за мъжка чест. Трябва да сме по-смирени и да не позволяваме на силните емоции да ръководят постъпките ни", каза още той.