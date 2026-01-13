ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

КПК: Глоба от 10 000 лв. за екскметица, писала си извънреден труд за сватби и работни срещи

Дима Максимова

Община Лясковец

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси при бившата кметица на Лясковец д-р Ивелина Гецова. От КПК посочват, че Гецова е действала в частна изгода, включвайки себе си в издадени от нея заповеди за извънреден труд и подготовка на  избори. Решението на комисията е от 18 декември 2025 г.

В документа е посочено, че са налице множество нарушения за времето от 2021 до 2023 година, а в същия период тя е изпълнявала длъжността кмет на община Лясковец. Деянията са довели до получаване на материална облага за задължения, които по право са част от служебния й ангажимент.

Цитирани са 51 заповеди за извънреден труд по различни поводи - спортни и културни събития, сватбени ритуали и  работни срещи в почивни и празнични дни, или след 17 часа, в които Гецова се е вписвала сама. Във всяка от заповедите е наредено и изплащането на допълнително възнаграждение за положения извънреден труд, като е предвиден различен механизъм за определянето на неговия размер по отношение на кмета на общината и за общинските служители. Така за Гецова е определено трудово възнаграждение в увеличен размер, се посочва в решението. Освен това има и 12  заповеди за дежурства на президентски и парламентарни избори, в които кметицата сама е определила допълнителни суми за труда си.

Комисията налага на д-р Гецова глоба в размер на 10 000 лв. Освен това в полза на Община Лясковец й отнемат 5556 лв. – получени като възнаграждения за извънреден труд, и още 981 лв. – взети за участие и подготовка на изборите. Общата сума е 16 537 лв. 

Гецова е дала обяснения пред Комисията на 3 ноември 2025 г. . Тя не счита, че е нарушила закона. Според нея заповедите са издадени във връзка с изпълнението на нейни функции и служебни ангажименти в почивни и официални празнични дни, както и в работни дни, но извън утвърденото за администрацията работно време, затова издаването им е било необходимо. Не намира, че от издаването им за нея са произтекли каквито и да е привилегии, тъй като е работила наравно с посочените редом с нея служители в общинската администрация. Гецова посочила, че не е действала в частен интерес, тъй като е получила средства за труд, който реално е положила и отчела по съответен ред, става ясно от протокола на КПК.

Решението на КПК може да бъде обжалвано пред Административния съд във Велико Търново.

Община Лясковец

