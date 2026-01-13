ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Глобиха шофьор от Пловдив, излъгал, че си е загубил книжката

Мая Вакрилова

КАТ - Пловдив Снимка: Google Street View

Бил задържан за 24 часа

Глоба в размер на 255 евро ще плаща мъж, опитал се да заблуди служители на сектор "Пътна полиция" в Пловдив. 

На 22 януари 2024 г. мъжът отишъл в КАТ - Пловдив, за да подмени документа си за управление на МПС. Попълнил писмена декларация, че е изгубил шофьорската си книжка и поискал да си изкара нова. Проверка на служителите в "Пътна полиция" показала, че мъжът лъже и иска да ги заблуди. Последвало задържане за 24 часа, а после бил освободен с мярка "подписка".

Почти две години по-късно мъжът, който работи в Германия, е сключил споразумение с прокуратурата и то е одобрено от районните магистрати в Пловдив. Те го освобождават от наказателна отговорност и му налагат единствено глобата. Той ще трябва да плати и разноските по делото, които са на стойност 80 евро.

