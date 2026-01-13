Румен Овчаров: Радев не е алтернатива на случващото се, той е част от тази сглобка

БСП едва ли ще влезе в парламента, прогнозира Овчаров

Румен Радев не е алтернатива на случващото се в България, той е част от тази сглобка, която управлява в момента.

Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров в предаването "Още от деня" по БНТ.

Като пример той даде първото служебно правителство на Радев, начело с Огнян Герджиков, което обявило политика на приемственост, а тогавашният служебен МВР министър Пламен Узунов позволил на ГЕРБ и "Обединени патриоти" да купят 380 хиляди гласа на изборите.

"През 2023 г., когато бе поискано отстраняването на бившия главен прокурор Иван Гешев, Радев подписа указа за свалянето му още на следващия ден, а той може да го забави. Тогава Гешев бе поискал вече имунитета на Бойко Борисов", каза още Овчаров.

По отношение на вицепрезидента Илияна Йотова той обясни, че в момента трудно може да раздели политиката й от тази на Радев. "Не мисля, че тя е имала особен глас за тези политики", допълни бившият министър.

Като член на БСП той коментира и исканата оставка на лидера на партията и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров.

"Може би напук на сегашното ръководство още съм в БСП. Не съм от феновете на Зафиров, но позицията, че министрите ни управляваха добре, има логика. Сега тази позиция на националния съвет на партията е странна, да не я нарека откровено политически глупава. В момента и Бойко Борисов, и Делян Пеевски излязоха и казаха, че правителството се е справило чудесно и застанаха зад него. Оказа се, че Зафиров е единственият виновник за падането му", коментира Овчаров.

"Точно младежката организация и градската структура в София да се изкарват в бяло и да сочат другите виновни, е чист политически цинизъм. Точно тази група хора направиха първото публично предателство на позициите на БСП", допълни той. И обясни, че първото предателство било обединението им във властта с хората, заради които бе "нарязан и унищожен" паметника на Съветската армия. Следващото им предателство пък било влизането им в кабинета "Желязков", макар че месец по-рано "подписаха санитарен кордон срещу ДПС".

"Казват сега "Никога повече няма да правим коалиция с тях", добре. Но вижте се какво правите в Столичния общински съвет с т.нар. икономическо мнозинство. Пак сте с ГЕРБ и ИТН. Сега се опитват да ни убедят, че са млади и глупави и вече искат да са чисти", каза още той.

"Точно тези младежи са гласували 100% по предложенията на ДПС и ГЕРБ. Сценария е на Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, те двамата организират това, което става в БСП след свалянето на Нинова, а целта е резултата в момента- обслужване на чужди интереси и на практика заличаването на БСП", отсече бившият енергиен министър в ефира на БНТ.

"Кирил Добрев е брокерът, който продаде БСП. Той използва партията, за да задоволи някакви клиентелски интереси на своите съратници", допълни Овчаров.

Той определи и предстоящия конгрес в началото на февруари, когато се очаква да бъде решено ще остане ли Зафиров начело на партията, или не, като поредния конгрес "по синдрома на празните лъжички".

"Започваме с нареждането на всички около купичките с лъжички, следващия етап е яденето, а третия- като то свърши или започне да свършва, след което следва самоизяждането. БСП вече е в този етап, защото пълните панички стават все по-малко. Петият етап за БСП винаги е бил нова надежда, с нов лидер. Сега не съм сигурен, че ще има такава, БСП едва ли ще влезе в парламента", прогнозира Овчаров.

"БСП не е излизала с повишен рейтинг от властта през последните 26 години. Винаги излиза през етап "самоизяждане", винаги това се случва. И при Жан Виденов, и при Корнелия Нинова. Винаги едни са по-малко нахранени от другите и това води до недоволство", каза още той.