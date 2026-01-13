ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски защитник подписа с "Ботев" (Пд)

Областният управител на Пазарджик посрещна новия генерален консул на Турция Емре Манав

Диана Варникова

[email protected]

1600

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова проведе днес първа официална среща с новия генерален консул на Турция в Пловдив Емре Манав, който след встъпването си в длъжност посещава за първи път Пазарджик и провежда опознавателни срещи с представители на местните власти по региони. На срещата присъства и заместник областният управител Осман Мурадов.

Валентина Кайтазова представи накратко основните характеристики на региона ни – местоположение, общини, многообразие от исторически и културни забележителности и различни етноси, които живеят в мир, сговор и разбирателство.

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова и новият генерален консул на Турция Емре Манав
Тя акцентира върху традиционно добрите взаимоотношения с Република Турция, съчетаващи съседство, партньорство и икономическо сътрудничество. Фирми от региона в секторите земеделие, храни, машиностроене работят успешно с турски фирми и като членове на местни сдружения имат интерес това сътрудничество да се разширява с подкрепата на генералното консулство на Турция в гр. Пловдив, каза областният управител и отправи предложение към турския консул за организиране на бизнес среща.

Валентина Кайтазова представи пред дипломата и успешните партньорства на училища от областта с участието на учители и ученици от турски градове в рамките на програма „Еразъм +" на ЕС. Те са фокусирани върху разработването на нови умения и компетентности в областите на цифровите технологии, чистата енергия и изкуствения интелект.

Г-н Емре Манав благодари за топлото посрещане и подчерта, че се радва да бъде в град като Пазарджик – с изключително стратегическо местоположение. "За нас България е много близка, съседска страна, която е прозорец за Турция към Европа и същевременно добър партньор за търговия, бизнес, културен и образователен обмен. Ще продължим да стимулираме процеса на турски инвестиции в Пазарджик и региона" допълни турският дипломат и изрази готовност да подкрепи предложенията на местните власти за сътрудничество.

В рамките на визитата Емре Манав каза, че е впечатлен от богатия културен календар на града и областта. В рамките на визитата си той посети и Драматично-кукления театър „Константин Величков".

Валентина Кайтазова подари на госта си рисунка на ученик от Пазарджик и юбилеен календар на ХГ „Станислав Доспевски" Пазарджик, която през 2026 г. отбелязва 60 години от създаването си. Генералният консул подари на областния управител традиционна турска захарница.

