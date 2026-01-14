Средната пенсия вече е 466 евро, но 1,2 млн. пенсионери са бедни (Графика)

Над 80-годишни са 370 хил., от тях 6 хил. продължават да работят

Само 121 хил. успяват да минат 1000 евро

465,89 евро вече е средната пенсия у нас. В София тя стигна 582,46 евро, но в Кърджали е с над 200 евро по-ниска и е едва 359,69 евро. Почти толкова е и в Разград - 378,89 евро. (Виж инфографиката)

Средни пенсии над 500 евро вземат само в още две области - Бургас и Перник, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

През януари се изплащат първите пенсии в евро на 2 071 116 души. В пощенските клонове раздаването ще е до 20 януари.

Около 1,2 млн. от вързастните българи обаче продължават да получават лични пенсии под официалната линия на бедност. От 1 януари тя е 390,63 евро.

Минималната пенсия за стаж и възраст от

322,37 евро са получили 373 620 души. Под тази сума остават 441 420 българи

Между 322,38 и 400 евро пък са взели 440 562 пенсионери.

И ако средната пенсия за стаж и възраст е 465,82 евро, то тази в намален размер е 549,52 евро - за тези, пенсионирали се предсрочно.

Общо 60 762 са българите, предпочели завинаги да получават по-малка сума, но по-рано. Според чл. 68а на Кодекса за социално осигуряване човек може да се пенсионира до една година преди навършване на изискуемата възраст, ако вече е събрал необходимия стаж. В този случай пенсията се изплаща в намален размер пожизнено, като за всеки недостигащ месец до навършването на възрастта се отнемат 0,4%. Всяка година броят на хората, които се възползват от тази възможност, расте. Така през 2024-а тези пенсионери са били с 10 хил. по-малко спрямо сегашната бройка.

70 286 са пенсионерите под пагон. Средната пенсия при тях е 944,84 евро. В София тя стига до 1084,82 евро. При мъжете е 962,40 евро, а при жените е далеч по-ниска - 718,56 евро. Жените, които са се пенсионирали от силовите министерства, са малко над 5000.

486 599 са получили пенсии за инвалидност

поради общо заболяване. Средната получавана сума е 345,19 евро, или с почти 23 евро повече от минималната пенсия.

Разпределението по възраст показва, че при хората до 44 г. тя е 287,02 евро. Това са около 95 хил. българи. Причината е, че това са хора с някакво увреждане и много малък, или почти никакъв осигурителен стаж. Най-възрастните инвалиди обаче също са с ниски пенсии. При хората над 80 г. те са средно 448, 23 евро. Това са общо 369 626 пенсионери, като жените са 249 408. Най-високи пък са при хората между 65 и 69 г. - 518,18 евро.

Над 1000 евро пенсия получават близо 121 хил. българи.

Таванът от 1738,40 евро вземат над 8800 души

Разпределението на пенсионерите по възраст показва, че в групата на получателите на максималната пенсия преобладават хората между 70 и 79 г. Това са предимно хора, които имат т.нар. превърнат стаж. Превръща се стажът не само на миньори, летци, водолази и др. от първа и втора категория труд, но и този на полицаи, военни и други служители на сектор “Сигурност”.

10 българи получават над тавана на пенсиите, показват още справките на НОИ. Те са заемали висши длъжности, за които няма ограничение. Сред освободените от тавана са бившите президент или вицепрезидент на България, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд.

Около

71% са получили първите си пенсии в евро по банков път,

останалите - в пощите.

Общо 342 912 пенсионери получават лична пенсия за трудова дейност, но продължават да работят, показват данните към август 2025 г. Това става ясно от отговор на социалния министър в оставка Борислав Гуцанов до депутатката от ПП-ДБ Кристина Петкова.

20 817 от работещите пенсионери са под 44 г.

На възраст 65-69 г. работят и получават пенсия 90 268 души. Във възрастовата група от 70 до 74 г. работят и получават пенсия 45 736 души.

17 968 са хората, които и на възраст между 74 и 79 г. продължават да работят и заедно със заплата вземат и пенсия. 5956 пенсионери пък продължават да се трудят и след 80 години, като и тук почти цялата група осигурени получава и пенсия.

35 000 души над 66 години не получават лична пенсия за трудова дейност. Това са хора, които получават наследствена пенсия, или такива, които не са пенсионери, а продължават да работят и да натрупват допълнителен осигурителен стаж. В Кодекса за социално осигуряване съществува специален текст, който дава повече права на хората, които отлагат пенсионирането си. Така

за всяка година отложено пенсиониране се полага бонус от 4%

върху бъдещия размер на пенсията (до 2012 г. беше 3%). Тежестта при обикновената пенсия е 1,35.

Всеки, който иска да провери пенсията си, трябва да знае, че от началото на годината електронният портал на НОИ вече е на едно място. Новият адрес е eportal.nssi.bg. Там вече се правят справки за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. Освен това на този адрес може да се правят и електронни услуги, както и да се подават данни от задължени лица. Достъпът е с ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП. Не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни. В поле “Идентификатор” се въвежда ЕГН/ЛНЧ.