Боклукът в София - за хората бедствие, а за политиците старт на кампанията (Обзор)

ДПС подаде сигнали до две министерства, РИОСВ и РЗИ, поиска оставката на Терзиев

Борисов: Да стои докрай, за да видят как ПП-ДБ искат да направят от градовете боклучарник

ВАС не даде турската "Норм Санаи" бързо да поеме 3 района. "БКС Чистота" свали офертата си за "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър"

Върховният административен съд не даде турската фирма “Норм Санаи” да започне бързо да чисти 3 от районите в София - “Надежда”, “Сердика” и “Илинден”. Така вместо някаква развръзка в кризата с боклука настъпи допълнителен хаос, на чийто фон темата се превърна в своебразен старт на предизборната кампания - нищо че президентът още не подсказва датата на вота. Утре сутрин Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ.

Кметът Васил Терзиев и лидерите на ГЕРБ и ДПС влязоха в задочни диалози с взаимни обвинения заради боклука, като Делян Пеевски поиска оставката му. Преди дни това направи и Слави Трифонов.

Сигнали до 4 институции са подали от ДПС - министерствата на екологията и на здравеопазването, РИОСВ и РЗИ. Искат от тях санкции,

обявяване на извънредно положение

и ангажиране на държавен ресурс “за справяне с екологичната катастрофа и предстоящата здравна криза”.

Не може институциите да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците заради планините от отпадъци, пише в сигнала от ДПС. Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема, се казва още в него.

Терзиев доказа, че не може да управлява столицата, включи се и БСП.

Обратното - да стои до края на мандата си, за да се види какво е да управляват ПП-ДБ, поиска пък Бойко Борисов. Пред актива на ГЕРБ в Стара Загора лидерът възкликна:

Представяте ли си, ако бяхме това ние с Фандъкова”

ПП-ДБ искали да превърнат всички градове в боклучарник като София.

Най-скъпият данък в България не е ДДС, а страхът. Страхът да не се “набиеш на очи”, да не “стане проблем”, да не “останеш сам”, да не се опълчиш на силния на деня. Точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система. Днес пак ги виждаме подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов - и цялата им свита от удобни зависимости.

Това отговори Терзиев във фейсбук. Точно тези хора “правят политика с живота ни”, продължи той и мина директно към темата с изборите: Това е моментът, в който “политическият боклук” се чисти най-лесно. Кметът на София Васил Терзиев се включи в почистването на “Люлин” на 13 декември. СНИМКА: Фейсбук профил на Васил Терзиев

И докато политиците се “замеряха”, жена от “Люлин” отиде на заседанието на екокомисията в СОС, за да обясни, че за хората наистина става дума за камари боклук.

Жителката на “Люлин 4” разказа, че улиците на района са “кошмар” и има места, от които отпадъците не са извозвани от Бъдни вечер. “Какво трябва да направим, за да се премахнат тези камари от боклуци, в които живеем вече трета - четвърта седмица?

Децата ни живеят в тях, разбирате ли?”,

попита жената.

На заседанието бе изяснено, че договорът с общинското дружество “Софекострой” за чистенето на “Люлин” и “Красно село” е с цена 199 лв. на тон, а подписаните анекси за почистването на общо 9 района, които са индексирани - за 209 лв. на тон.

На въпроси на общински съветници на какво основание са подписани анексите зам.-кметът Надежда Бобчева се позова на тълкувание от Агенцията по обществени поръчки, че не трябва да има прекъсване на услугите по сметосъбиране. Тя увери, че “Софекострой” продължават да наемат работници за техниката, която се очаква да постъпи до края на месеца. Заедно със Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), което временно обслужва “Слатина” и “Подуяне”, общинското дружество направило постъпки и за

наемане на работници от чужбина, но процесът бил дълъг

Именно от изслушването на Бобчева в екокомисията се разбра, че общината е загубила едно от делата във ВАС за предварително изпълнение на избора на чистач за “Надежда”, “Сердика” и “Илинден” - турския консорциум “Норм Санаи”. КЗК върна решението и със заповед на кмета сега там се чисти от два консорциума около “Титан”, които поддържат граничните райони. Преди дни общината настоя ВАС да се произнесе спешно по делото, тъй като

то касае над 150 000 жители

и решението ще гарантира дългосрочно изпълнение на услугите. За тази зона има още едно дело срещу решението на КЗК за връщане на процедурата за ново разглеждане от общината.

За “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър” пък избраният изпълнител “БКС Чистота” е предложил да намали първоначалната си цена - от 348 на 285 лв. на тон. Не стана ясно ще се преговаря ли за още по-ниска, или общината ще подпише договора за 5 г. Там в момента с анекс временно остана старият чистач и на старата цена - 175 лв.

Тази година общината ще обяви обществени поръчки и за “Витоша”, “Младост”, “Овча купел” и част от “Триадица”, защото договорите им изтичат през 2027 г.

110 т отпадъци са събрани от улиците в “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” в понеделник при цел 90 т на ден. Там вече се чистели каретата, увери шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков. С това темпо бързо щяло да се навакса, няма индикации за обявяване на бедствено положение, твърди той.

В “Люлин” е осигурена вече повече техника и ситуацията ще се нормализира до края на месеца, заяви още Неделков.