Паметник на Димитър Пенев пред "Армията" до чешмата, която той възстанови

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в близост до чешмата пред стадион "Българска армия". Точно легендарният треньор и летописецът на "червените" Александър Манов я възстановиха за 60-ия юбилей на клуба. Това съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в социалните мрежи.
Това решение е взето днес на среща на Трайков, кметът на София Васил Терзиев и представители на ЦСКА начело с изпълнителния директор Вангел Вангелов.
"А стадионът на ЦСКА в Борисовата градина вече придобива новия си вид и ще бъде наистина красив", допълни Трайков във фейсбук.
Застанал съм близо до мястото, където ще бъде поставен паметник на Димитър Пенев. На среща при кмета Васил Терзиев днес,... - Traicho Traikov, 13 януари 2026 г.