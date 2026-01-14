ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френският външен министър: Подозираме, че това са ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22085119 www.24chasa.bg

Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ

2644
Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов

Президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - „Продължаваме Промяната-Демократична България".

Това ще се случи на 14 януари (сряда) от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на президентството.

В понеделник Радев връчи първия мандат на премиера в оставка Росен Желязков, който обаче веднага върна папката.

След оставката на кабинета "Желязков" и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ заявиха, че няма да правят опити за сформиране на ново правителство в този парламент.

Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание