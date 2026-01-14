Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - „Продължаваме Промяната-Демократична България".

Това ще се случи на 14 януари (сряда) от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на президентството.

В понеделник Радев връчи първия мандат на премиера в оставка Росен Желязков, който обаче веднага върна папката.

След оставката на кабинета "Желязков" и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ заявиха, че няма да правят опити за сформиране на ново правителство в този парламент.