Делян Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми

Ромската Нова година - Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре, това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност. Бъдете свободни, активни и отговорни граждани – защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество, пише още в позиция.

Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало, допълва Пеевски в съобщението.