Общо 59 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната

1104
Общо 59 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната. СНИМКА: Архив

Общо 59 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 96 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 12 в жилищни сгради, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест - в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 35 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 - в отпадъци, 14 - в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са шест лъжливи повиквания.

