Възможни са затруднения при преминаването през граничните преходи с Гърция поради стачни действия

Възможни са затруднения при преминаването през граничните преходи с Гърция поради стачни действия

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП).

От 23:00 ч. вчера на граничния преход „Промахон" е възстановено движението на товарни автомобили в двете посоки. От 21:10 ч. на граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменио" е възстановено движението и в двете посоки за всички видове превозни средства.

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Сърбия е възстановено пропускането на товарни автомобили на тяхна територия през пункта, съпределен на българския ГКПП „Стрезимировци". Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Възможни са затруднения при преминаването през граничните преходи с Гърция поради стачни действия. Снимка: Архив

