Пламна помещение за отглеждане на патици в Пловдив, 12 пожарникари гасиха

Унищожени са към 300 кв. м покривна конструкция, много птици и 3 бали фураж

Помещение, пригодено за отглеждане на патици, вдигна на крак пловдивски огнеборци, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Съобщението за инцидента е получено в регионалната дирекция около 4 ч. на 13 януари. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с 12 огнеборци. Унищожени са около 300 кв. м покривна конструкция, голям брой патета и 3 бали фураж. Спасени са две сгради и част от птиците.