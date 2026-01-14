Шестима пострадали при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Шестима души са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с ранени са шест.

В София са регистрирани 23 леки катастрофи, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са станали 148 катастрофи с 16 загинали и 182 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 148, загиналите са 16, а ранените 182. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с трима повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.