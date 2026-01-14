ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френският външен министър: Подозираме, че това са ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22085385 www.24chasa.bg

Шестима пострадали при катастрофи през изминалото денонощие в страната

1228
Шестима души са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие. Снимка: Pixabay

Шестима души са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с ранени са шест.

В София са регистрирани 23 леки катастрофи, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са станали 148 катастрофи с 16 загинали и 182 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 148, загиналите са 16, а ранените 182. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с трима повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Шестима души са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание