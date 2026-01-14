Шефът на КЗП за вдигането на таксите на личните карти: Ще искаме становище от МВР

Сигналите за нарушения след въвеждането на еврото в България, които постъпват при нас, са много на брой - над 1600, най-вече за закона за въвеждане на еврото - повече от 80%. Това коментира пред Нова тв председателят на КЗП Александър Колячев.

Той обясни, че най-честите нарушения са неправилно превалутиране, плащане само с карта или точни суми, отказ за приемане на много монети, връщане в лева при наличие на евро.

Запитан дали вдигането на цената за лична карта от Министерството на вътрешните работи от 18 на 30 лева е обосновано и дали държавата нарушава правилата, които иска хората да спазват Колячев заяви: "В този случай е по-правилно да попитате МВР, за да оправдаят тяхното решение. Тук трябва малко да имаме малко по-широк прочит - тук става дума за държавна такса, доколкото аз знам тази реформа е трябвало още в началото на 2025 г. да се направи".

Той обаче допълни: "Разбирам напълно притесненията, не става въпрос само за МВР, а и за общините. Ще поискаме становище на министерството, за да се обосноват защо е било нужно вдигането на таксата".

Колячев каза още, че в Бургас "проверяваме услуги, например драстично вдигане на цените на общински музеи".

За увеличаването на цената за гробното място шефът на КЗП обясни: "Проверява се, оставам с надеждата, че някой ще преразгледа това си решение".

КЗП излезе с предупреждение към потребителите да не приемат банкноти, върху които е писано или има политически знаци, тъй като Българската народна банка (БНБ) отказва да ги заменя. "Такава банкнота те в БНБ няма да приемат. Това означава, че търговецът, ако я вземе тази банкнота, тя в крайна сметка няма да може да влезе в БНБ, той губи", поясни Колячев.

По отношение на вендинг автоматите, той беше категоричен, че по закон те трябва да работят само с евро и да връщат ресто единствено в новата валута. Проведени са срещи с браншовите асоциации, за да се гарантира, че операторите ще подсигурят наличности от евро монети в машините си.