Петър Чолаков: Таймингът е важен за проекта на Радев

Първият работен ден на парламента след зимната ваканция и в очакване от президента Румен Радев връчването на втория мандат на ПП-ДБ. Ще излезе ли държавния глава с политически проект, какви са опциите на опозицията и за доверието в изборния процес по БНТ коментират политическите анализатори Петър Чолаков, Кънчо Стойчев и Харалан Александров.

Според Петър Чолаков въпросът е кога ще се появи проекта на Румен Радев. Според мен таймингът е ключов и може да реши всичко. Единият сценарий, който се чертае, е, че президентът влиза. Другият вариант е да се изчака да му изтече мандата. По-чистото и безпроблемното би било да изчака, каза още доц. Чолаков.

По думите му обаче има и друга логика - че с изчакването може да се изпусне момента. По отношение на опозицията Петър Чолаков заяви, че ако за служебен премиер бъде лансиран Андрей Гюров, как ще се защитена тезата, че управляващите и служебното правителството са готови да провалят предсрочните парламентарни избори.

Това би бил хитър ход, но дали ПП-ДБ ще се съгласят на това нещо, попита доц. Чолаков.

Доверието в изборния процес е силно ерозирало и според мен това е най-голямата опасност пред България, заяви пък Кънчо Стойчев. И допълни, че ако и този път не успеят да се организират приемливи за хората избори, това щяло да доведе до много краткосрочен парламент и до поредната серия от избори, допълни той. И уточни, че съмнението в честността на изборите води до отлив на хората.

Според него Румен Радев е в състояние да предизвика вълна, ако се появи на изборите и ще смени конфигурацията. Радев е изправен пред тази дилема. На този терен нищо чисто няма. Но от друга страна, и той беше окалян достатъчно и няма какво да си пази чисто бялата риза, каза още Стойчев. Той обясни, че тотално откраднати избори в България няма. Да, нездравословна намеса е имало, но се е изменил характера на тази нездравословна намеса. Сега основните проблеми били преди гласуването при корпоративния вот. Това е дългосрочна политика за закупуване на хора през администрацията. Каквато и практика да се приложи, кристални избори няма, каза още той.

Според Харалан Александров дългът на Радев е свързан с клетвата като президент. Въпреки това хората имали избор. Дали изборът е свързан с надежда, очакване и проект за бъдеще, или с омерзение, отчаяние и омраза. Опитът през последните години сочи, че е второто, каза още Харалан Александров. По думите му нямаме и минимален консенсус по въпросите за демокрацията. Най-важните въпроси е какво правим в геополитическата ситуация - какво се прави, когато САЩ и Европа се скарат.

Според него истинските проблеми са свързани с цялостното усещане за провала на елитите. В такава ситуация, каквото и да генерира политическата класа, ще бъде отхвърлено като измама, каза още той.