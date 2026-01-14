Калоян Паргов: БСП и лявото са нужни на България, особено сега

"БСП има нужда от промяна, но лицата сами по себе си не правят промяна, не искам да бъдем нещо от рода на "преоблякъл се Илия - пак в тия". Това каза зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов.

Според него престои да се отговори на важният въпрос, защо това правителство е било неуспешно, а представители левицата в него са били много добри, както е оценено на Националния съвет. По думите му при решението за влизане в управлението е имало различни менния, но е надделяло държавническото мислене и желанието да се направи нещо по-различно от стандартното очакване БСП да остане в опозиция, както е правело предходното ръководство и не доведе БСП до по-висок растеж. „Аргументът ни за влизане в управлението бе свързан със стабилност, рестартиране на държавата и налагане на социален дневен ред в политиката“, категоричен бе социалистът в ефира на NOVA NEWS.

По думите му през цялото време прекарано в съвместното управление левицата е имала за цел с присъствието си да наложим различен дневен ред, този на българските граждани.

Калоян Паргов изрази притеснението си, дали БСП ще излезе по-обединена от предстоящия си Конгрес, защото от вътрешнопартийните битки всички излизат с рани и белези.

"Моята роля бе през тази година бе да допринеса за стабилизирането на партията след предишното ръководство и всички перипетии около него. А ако я няма БСП, няма да го има и лявото в България. Само затова си заслужава партията да намери верния път и полагащото и се място", заяви още Калоян Паргов.

"Спорът на пленума беше не дали да има конгрес, а кога да се проведе. Конгресът не е универсално хапче, с което излизаш с десет процента по-голям рейнтинг. Не беше време за него точно преди изборите". Това заяви пред bTV Александър Симов, член на НС на БСП.

„Парадоксално е, че от една страна целият пленум единодушно гласува позитивна оценка на правителството, в следващият момент се казва, че председателят трябва да подаде оставка“, посочи Александър Симов. Той не се съгласи с мнението на много хора, че ако се смени лидерът, това ще даде нов живот на партията. Той изрази притеснения целият Конгрес да не се превърне в лидерска битка.

„Винаги се получава така, че тези битки имат сапунен характер, стават остри, емоционални. Това на практика ще попречи на БСП да се мобилизира за изборите“, каза социалистът.

По повод на съвместното управление Симов коментира: „БСП има достатъчно синини по гърба от нелоялно партньорство в рамките на това управление. Борисов не позволи за нито един момент правителството да покаже някаква самостоятелност“.