Стефан Янев: Възможно е да има служебно правителство до 29 януари

Винаги има вероятност с третия мандат да се направи опит за съставяне на кабинет. Това каза бившият служебен премиер Стефан Янев пред bTV.

Всички кандидати от домовата книга може да откажат да са служебни премиери. Предполагам, че няма да се стигне дотам, каза още той.

29 март е напълно реалистична дата за предсрочни парламентарни избори, защото на 29 януари може да има служебно правителство, каза още той. И обясни, че трябва да се пита президентът Румен Радев дали ще влезе със собствен политически процес. Всички тези спекулации и надежди, че идва нов спасител, трябва да бъдат базирани на някаква реалност. Не е въпрос дали, а ако се случи какво ще прави и защо, каза още той. И бе категоричен, че протестът поиска смяна на модела. А решенето не било нови политически играчи, а да се смени модела на управление. Обясни, че не се говорило "Български възход" да работи с Радев.