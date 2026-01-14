ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рая Назарян за последната сесия на този парламент: Да покажем конструктивен дух

Павлета Давидова

Рая Назарян е председател на парламента Снимка: Николай Литов

 С пожелание за конструктивност и добросъвестност председателката на парламента Рая Назарян откри петата сесия на 51-ото Народно събрание. С ясното уточнение, че това вероятно ще е и последната за този парламент.

Назарян си пожела предстоящата предизборна кампания да не "нажежи страстите в пленарната зала и българските граждани да не са свидетели на самоцелно противопоставяне, обиди и конфронтации".

"Вярвам, че може да сме по-толерантни и уважителни едни към други, градивни и диалогични. С поведението на всеки от нас, с компетенциите, морала и отдадеността си към работата изграждаме образа на съвременния народен представител. Нека в оставащото време да покажем конструктивен дух у добросъвестност. Вярвам, че можете, пожелавам успешна работа", каза шефката на парламента.

216 депутати се регистрираха в първия работен ден след ваканцията.                                                                                                                                                                                                                          

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание