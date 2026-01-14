Изпитват и за владеене на английски кандидатите за европейски прокурор

Вечният претендент Бойко Атанасов не се яви в началото на заседанието, но май бил наблизо, щом дойде, ще го чуят

Прокурор Десислава Пиронева в изложението си посочи, че политическо било решението през 2020 г. тя да не бъде нашия кандидат, макар че била класирана на първо място. Нямала упрек към никого, защото министерството изпълнявало политики. После се отказала по молба на тогавашния главен прокурор, който я поканил в екипа си

Седмината кандидати за европейски прокурор ще положат изпит и по английски език, стана ясно в началото на тяхното изслушване, което се провежда в сградата на ВСС на ул. "Екзарх Йосиф".

Десислава Пиронева (вдясно) първа представи своята кандидатура.

Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов. Те ще бъдат изслушани по азбучен ред от комисията по избора им. За това първи беше Бойко Атанасов, известен още като вечния кандидат. Той обаче не дойде в 9 часа. Чу се, че бил видян наблизо и членовете на комисията казаха, че щом дойде, ще го изслушат.

Кандидатите за европейски прокурор Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Според правилата на изслушването кандидатите първо в рамките на 10 минути ще се представят, след това ще изтеглят въпрос, свързан с Регламента, а после 10 минути ще четат и превеждат правен текст на английски.

Първо представянето си започна Десислава Пиронева, която преди години успешно премина процедурата и се надявала този път да има успех. В концепцията си тя отбелязала, че изцяло политическо било решението да не бъде избрана, въпреки че била класирана първа. През 2020 г. предложението на нашата страна беше Теодора Георгиева, която обаче тогава е класирана трета, а Пиронева - първа.

Членовете на комисията. Изправен е нейният председател Стоян Лазаров, зам.-министър на правосъдието. Снимка: Георги Палейков

Зам.-министър Стоян Лазаров я попита дали тя е депозирала заявление, че преустановява участието си. Тя обясни, че това било по молба на тогавашния главен прокурор, когато я поканил да стане част от екипа му. Пиронева беше заместничка на Иван Гешев.