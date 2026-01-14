Шофьор без книжка опита да избяга от полицията в Сираково, получи 3 акта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водач с отнета шофьорска книжка е направил опит да избегне полицейска проверка в хасковското село Сираково, съобщиха от полицията.

На 13 януари по обяд, автопатрул е подал звуков и светлинен сигнал за проверка на лек автомобил. Водачът на колата не се е подчинил на разпореждането и е продължил движението си в посока село Колец.

Полицаите го спрели за проверка на разклона за село Николово. На 32-годишния шофьор е отнето свидетелство за правоуправление от месец юли 2025г., аколата е с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели, предназначени за друго МПС.

На мъжа са съставени 3 акта.