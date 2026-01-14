ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френският външен министър: Подозираме, че това са ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22085708 www.24chasa.bg

Шофьор без книжка опита да избяга от полицията в Сираково, получи 3 акта

2236
Водач с отнета шофьорска книжка е направил опит да избегне полицейска проверка в хасковското село Сираково СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Водач с отнета шофьорска книжка е направил опит да избегне полицейска проверка в хасковското село Сираково, съобщиха от полицията. 

На 13 януари по обяд, автопатрул е подал звуков и светлинен сигнал за проверка на лек автомобил. Водачът на колата не се е подчинил на разпореждането и е продължил движението си в посока село Колец.

Полицаите го спрели за проверка на разклона за село Николово. На 32-годишния шофьор е отнето свидетелство за правоуправление от месец юли 2025г., аколата е с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели, предназначени за друго МПС.

На мъжа са съставени 3 акта.

Водач с отнета шофьорска книжка е направил опит да избегне полицейска проверка в хасковското село Сираково СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание