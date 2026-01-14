С минута мълчание парламентът почете паметта на Пената

С минута мълчание парламентът почете паметта на легендарния футболен треньор Димитър Пенев - Пената.

"Възраждане" искаха изслушване на шефовете на няколко институции по темата с приемането на еврото и цените, включително на БНБ и КЗК. Мнозинството обаче не го прие, което доведе до гневна реакция от Цончо Ганев,

Закона за НСО влезе в дневния ред по искане на ПП-ДБ.

Явор Божанков пък се ядоса, че отново не бе взет имунитета на депутат от "Възраждане" участвал в погрома над представителството на ЕС в София. "Допускате осъждани престъпници в тази зала", заяви той на Рая Назарян. И поиска ГЕРБ да "измият срама" и да престанат на пазят имунитети на "Възраждане". Хората на Костадин Костадинов пък поискаха шефката на парламента да не дава думата на Божанков. Наложи се Назарян да напомня да внимават с езика и да се държат уважително. Смъмри и злоупотребяването с процедури. "Давайте личен пример, за да не се налага да си налагаме забележки. Нека изразяваме уважение един към друг", призова тя.

БСП пък задвижиха законопроекта за студентските кредити и той влезе като точка първа за четвъртък.

Божанков обаче реши да критикува Назарян, че допуска "многократно осъждан човек за престъпления от общ характер". В парламента бил човек, който пречел на пресконференциите на ПП-ДБ. "Помолих ви, системно предлагам декларации срещу агресията, неведнъж съм призовавал да спазваме добрия тон. Започвам да съжалявам за собствените си действия и усилия. В тази зала говорите за добрия тон, а други хора правят обратното", гневен бе депутатът от ПП-ДБ срещу журналист, когото не назова (Симон Милков - б.р.). Нарече го "брутален престъпник, който броди из коридорите и тормози колегите". Не вярвам, че сте способна да направите това, заяви Божанков като заподозря, че някой го е наредил на Назарян.

"Изпълнявам само и единствено моята воля и се позовавам на правилника за вътрешния ред. Правилата за достъп до сградата важат за всички, не се изисква свидетелство за съдимост. Не само към вашата ПГ има негативно отношение. И други журналисти излизат извън рамките на добрите взаимоотношения", отговори шефката на парламента. И обясни, че ако не допуснат някого веднага ги атакуват. Не сте обективен, не бих стимулирала неуважително отношение към когото и да е, подчерта тя.

И каза на Божанков да подаде писмено твърденията си, те да се проверят и обсъдят на председателски съвет. Подобен случай вече имало и бил решен.