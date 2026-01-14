ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха крадла от Дряново, свила чантичка и източила 2800 лв. от сметката на мъж

Дима Максимова

[email protected]

1100
Крадлата направила 7 транзакции и източила общо 2800 лв.

35-годишна от Дряново е обвинена в присвояване. В хода на разследването са събрани достатъчно данни за виновността й, съобщи полицията във Велико Търново.

Изяснено е, че в края на юли миналата година в с. Крамолин е присвоила мъжка чантичка с пари и лични документи. След това в Павликени при условията на продължавано престъпление е извършила 7 транзакции с банковата карта, като е изтеглила без знанието и съгласието на титуляра общо 2 800 лв.

Тя е възстановила сумата на потърпевшия. Привлечена е в качеството на обвиняема, наложена й е мярка за неотклонение «подписка».

