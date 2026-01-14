ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобус блъсна велосипедист във Варна

Неправилна маневра вкара в болница велосипедист, блъснат от автобус по ключов булевард във Варна, съобщиха от полицията. 

С фрактура на лява подбедрица, но без опасност за живота е 36-годишен варненец след инцидент вчера на кръстовището на Макдрайв във Варна.

Сигналът за катастрофата е подаден на 13 януари, около 19:30 часа. По данни на полицията пострадалият велосипедист е предприел неправилна маневра, като не пропуснал автобуса, който го е блъснал.

Мъжът е настанен в болница, а по случая е образувано досъдебно производство.

СНИМКА: Фейсбук/К. Методиев

