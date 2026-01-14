50 поста в 14 институции чакат за попълване от парламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

50 поста в 14 институции чакат да бъдат попълнени от парламента. Някои от тях са с изтекъл мандат, други са неконституирани. 51-ото народно събрание обаче ще заседава още само няколко седмици преди да излезе в предизборна кампания и едва ли ще стигне времето за попълване на местата, а и в парламента вече няма мнозинство, така че не се вижда как ще се събере подкрепа за кандидатите. За някои от тях - например за ВСС, дори са нужни 160 гласа, затова и магистратите там са с години просрочени мандати.

С изтекъл мандат:

- главен инспектор в инспектората към ВСС и девет инспектори

- 11 членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС

- трима членове на Надзорния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол

- четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

- председател, зам.-председател на КОНПИ и трима членове

- председател на Икономическия и социален съвет

- член на СЕМ

- ВиК член на КЕВР

Предсрочно прекратени мандати:

- член на Фискалния съвет

Според настоящото законодателство избор трябва да се проведе и за:

- председател на ДАНС

- председател на ДАР

- председател на ДАТО

Неконституирани органи:

- трима членове на КПК

- председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България

Списъкът беше изчетен от председателката на парламента Рая Назарян - така се прави в началото на всяка нова сесия на парламента.