50 поста в 14 институции чакат за попълване от парламента

50 поста в 14 институции чакат да бъдат попълнени от парламента. Някои от тях са с изтекъл мандат, други са неконституирани. 51-ото народно събрание обаче ще заседава още само няколко седмици преди да излезе в предизборна кампания и едва ли ще стигне времето за попълване на местата, а и в парламента вече няма мнозинство, така че не се вижда как ще се събере подкрепа за кандидатите. За някои от тях - например за ВСС, дори са нужни 160 гласа, затова и магистратите там са с години просрочени мандати.
С изтекъл мандат:
- главен инспектор в инспектората към ВСС и девет инспектори
- 11 членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС
- трима членове на Надзорния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол
- четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
- председател, зам.-председател на КОНПИ и трима членове
- председател на Икономическия и социален съвет
- член на СЕМ
- ВиК член на КЕВР
Предсрочно прекратени мандати:
- член на Фискалния съвет
Според настоящото законодателство избор трябва да се проведе и за:
- председател на ДАНС
- председател на ДАР
- председател на ДАТО
Неконституирани органи:
- трима членове на КПК
- председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България
Списъкът беше изчетен от председателката на парламента Рая Назарян - така се прави в началото на всяка нова сесия на парламента.